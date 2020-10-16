فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير الثنائي ناصر ماهر وعمار حمدي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.


ويلعب ناصر ماهر معارًا لنادي سموحة منذ بداية الموسم الحالي، بينما يلعب عمار حمدي في صفوف طلائع الجيش في انتقالات يناير الماضي.


وتناقش موسيماني مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بشأن عودة الثنائي خلال الفترة المقبلة، لكنهم استقروا على حسم مصيرهم لما بعد بطولة إفريقيا.


وظهر ناصر ماهر بمستوى عالية للغاية مع نادي سموحة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المستوى الجيد الذي يقدمه عمار حمدي مع طلائع الجيش.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم السبت المقبل، أمام فريق الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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