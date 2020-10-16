راتب خرافي سر تعطل مفاوضات بايرن ميونخ لتجديد عقد الفيراري

يرغب مسئولو نادي بايرن ميونيخ الألماني، في استمرار لاعب خط الدفاع ديفيد ألابا، خلال المواسم المقبلة.

ويحاول مسئولو النادي الألماني اقناع اللاعب لتجديد عقده، في ظل ارتباطه بعقد يمتد إلى صيف 2021، حيث سيكون متاحًا للرحيل المجاني اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

واوضحت تقارير صحفية أن هناك خط مفاوضات مفتوح بين بايرن ميونيخ ووكلاء ألابا من أجل التوقيع على عقود التجديد وعدم الرحيل، إلا أن الخلاف على المقابل المادي يؤخر الحسم.

ويحظى اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، باهتمام العديد من الأندية الكبار في أوروبا، على رأسهم قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، بجانب رغبة بيب غوارديولا لتواجده تحت قيادته مرة أخرى في مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن اجتمعا سابقًا في النادي الألماني.

وينتاب الخوف بايرن ميونيخ، بعد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بالمدافع النمساوي، ولهذا السبب أدلى حسن صالح حميديتش، مدير الرياضة البافاري، ببعض التصريحات التي توضح موقف الفريق الألماني: "نأمل أن يوقع ديفيد معنا في النهاية لقد حاولنا كثيرا وقدمنا أفضل ما لدينا واللاعب يعرف بالفعل عرض التجديد".