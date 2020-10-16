آخر موعد لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة.. موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:22 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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آخر موعد لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة.. موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

آخر موعد تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لشهر أكتوبر الجاري 2020، قامت وزارة القوى العاملة بإعلام جميع المستفيدين من منحة 500 جنيه العمالة الغير منتظمة عبر رسالة نصيب من أجل البدء في عملية تحديث البيانات المسجلة على الموقع للحصول على الثلاثة دفعات المتبقية التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي وتم تحديد آخر موعد يقوم به المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني وبعدها متابعة الطلب أم الموافقة أم الرفض كل هذا يمكن التعرف عليه بعد انتهاء مدة التحديث، قامت المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة بصرف 3 دفعات سابقة تأثراً بأزمة كورونا المستجدة وعندما علم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضرر الكبير الذي وقع على المواطنين أكدت لهم أن المنحة يتم إستمرارها حتى نهاية العام الجاري 2020 لحين تحسن الظروف والأوضاع، ترقبو معنا لمعرفة كافة التفاصيل الجديدة عن التحديث.

أخر موعد لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة
الموعد النهائي المحدد لانتهاء فترة تحديث بيانات مستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر الجاري 2020 ويحصل كل مواطن قام بتحديث البيانات على رقم الطالب الذي يقوم بالاستعلام من خلاله عن آخر مستجدات المنحة الدفعة الدافعة التي من المقرر صرفها مع نهاية أكتوبر الجاري 2020 والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه.

وزارة القوى العاملة لتحديث البيانات بالخطوات
- خطوة أساسية لتحديث البيانات وهي الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة.
- اختيار تحديث بيانات المستفيدين.
- الضغط على تسجيل أو إنشاء حساب.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف والمحافظة وبعض البيانات الأساسية.
- حالة اكتمال البيانات ووضعها في الخانات المخصصة.
- الضغط على إرسال الطلب.
- وعليكم الاحتفاظ برقم الطلب جيداً.

آخر موعد لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة.. موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

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