مدير تعليم الطائف يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
طلال بن مبارك اللهيبي
طلال بن مبارك اللهيبي
الفجر السعودي
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دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة بالتنسيق والتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة، بمبنى الإدارة بالحلقة الشرقية.


وتهدف الحملةُ التي تشرف عليها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع مركز صحي الحلقة؛ لرفع مستوى الوقاية الصحية، وتحصين ووقاية الأفراد من الإصابة بالإنفلونزا عن طريق التطعيم بجرعة اللقاح المحددة لمن يرغب في ذلك.


كما تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي إدارة تعليم الطائف، بأهمية هذا اللقاح، وضرورة ذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع أفراد المجتمع، خاصة كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

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طلال بن مبارك اللهيبي الطائف

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