للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 15150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا المستجد روسيا

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ ساعتين

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

ترشيح الفرق الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

09:41 ص

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

09:28 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي