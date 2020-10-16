غدا.. الأسمرات تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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تطلق المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات غدا السبت مهرجان تحيا مصر لألعاب الإنزلاق، والذى يعد أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة. 

ويشارك بالمهرجان نحو 300 لاعب فى المهرجان من نخبة لاعبي الأندية ومنتخب مصر، ويبدأ المهرجان في الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً تحت إشراف الإتحاد المصري لألعاب الإنزلاق والهواة، ويقام تحت شعار "الرياضة حياة". 

ويأتي تنفيذ المهرجان بحي الأسمرات ضمن عدة مراحل حيث من المقرر تعميمه على مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمهرجان لضمان استدامته. 

هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللوجيستية الواجب إتباعها لتمهيد مضمار الماراثون، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية. 

يذكر أن المهرجان مستوحي من سباق الإنزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويًا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الألمانية، والعديد من الشركات التجارية العالمية، ويلعب المهرجان دورًا محوريًا في تنشيط السياحة.

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