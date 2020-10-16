أرمينيا تعلن عن تدمير 552 آلية عسكرية أذربيجانية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
القتال في أرمينيا وأذربيجان
القتال في أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أفادت يريفان اليوم الجمعة، بتدمير 552 آلية عسكرية أذربيجانية، بينها مدرعات وطائرات بدون طيار، منذ بدء المعارك في إقليم قره باغ في الـ27 من الشهر المنقضي.

 

وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية، في بيان، إن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار، و21 طائرة، و16 طائرة هليكوبتر، وأربعة منظومات قاذفة صواريخ، كلها تابعة للجيش الأذربيجاني.

 

ووفقا للبيان الأرمني فإن القوات الأذربيجانية فقدت منذ بداية الصراع 5959 شخصا في الأعمال القتالية.

 

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرة أذربيجانية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة، وقتل 120 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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