برلمان قرغيزستان يصوت لرفع حالة الطوارئ

صوت برلمان قرغيزستان اليوم الجمعة لصالح إنهاء حالة الطوارئ في العاصمة بشكيك، بينما عزز رئيس الوزراء صادر جباروف سلطته بإعلانه تولي الرئاسة مؤقتا بشكل رسمي.

وكان الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف، الذي استقال أمس الخميس، قد فرض حالة الطوارئ وأمر الجيش بالانتشار في بشكيك الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات نتجت عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من أكتوبر ورفضت المعارضة نتائجها.

وتولى جباروف، الذي أخرجه أنصاره من السجن وانتخبه البرلمان سريعا رئيسا للوزراء، تولى الرئاسة بعدما رفض رئيس البرلمان، كانات بك عيساييف، الأول بعد الرئيس في ترتيب السلطة بموجب الدستور، في جلسة البرلمان اليوم الجمعة الاضطلاع بسلطات الرئاسة.