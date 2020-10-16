موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حسم مصير 3 لاعبين من المعارين وطالب بعودتهم إلى الفريق في مطلع الموسم المقبل.


وأبدى المدير الفني للأهلي إعجابه بالثلاثي أكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدي وأعرب عن رغبته في عودتهم إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.


وأعطى مسئولو الأهلي موسيماني جميع الصلاحيات في اختيار الصفقات الجديدة بالإضافة إلى ملف المعارين حيث يملك المارد الأحمر مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون على سبيل الإعارة في الدوري المصري.


ويجري موسيماني في الوقت الحالي مقارنة بين مجموعة من اللاعبين الآخرين من المعارين لتحديد المميز من بينهم والأفضل لتنفيذ طريقته في الفترة المقبلة.

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