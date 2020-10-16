جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على جدول صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدف مع اقتراب نهاية الموسم الحالي من المسابقة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 86 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الآن وحصد اللقب هذا الموسم رسميا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- عبد الله السعيد.. 17 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 12 هدفًا.

3 – والتر بواليا.. 12 هدفًا.

4 – سيف الدين الجزيري.. 11 هدفًا

5 – محمود علاء.. 10 أهداف.

6- مصطفى محمد.. 10 أهداف.

7– حسام حسن.. 9 أهداف.

8- جون أنتوي .. 9  أهداف.

9- وليد سليمان .. 8 أهداف.

10- مروان محسن .. 7 أهداف

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