لقاء الخميسي تكشف حقيقة توقيع عبد المنصف للأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت الفنانة الممثلة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليًا والزمالك سابقًا، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع زوجها.

وقالت لقاء الخميسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي فاوض زوجي وقام بالتوقيع للقلعة الحمرء ولكن هو زملكاوي للغاية وضحى كثيرًا من أجل الزمالك".

وتابع: "أنا لا أشجع كرة القدم ولكن أول ما سمعت عن الكرة كانت عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وانا بحبه للغاية".

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