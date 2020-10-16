الابن قتل والدته ثم حرق الشقة.. التحقيقات تكشف لغز جريمة جثة الهرم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة متفحمة عُثر عليها داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، بالهرم، في محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة لسيدة، وأن ابنها وراء قتلها، بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال أدت لإشعال النيران ف الشقة.

وأكد الجيران، أنه قبل اشتعال النيران، سمعوا صوت مشاجرة بين الأم ونجلها، ثم اختفاء الابن في وقت معاصر للواقعة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.

وتبين أن هناك جثة متفحة داخل الشقة وبمناقشة الشهود والجيران أكدوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بين الضحية وبين ابنها فى وقت معاصر للواقعة.  

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