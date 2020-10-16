عاجل.. أول تعليق لسهير رمزي بعد فقدانها الوعي في جنازة الراحل محمود ياسين

علقت الفنانة سهير رمزي، على رحيل الفنان القدير محمود ياسين، قائلةً إن الراحل كان فنانًا محترمًا وقامة فنية راقية.





وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"على التليفزيون المصري،تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن للراحل دورًا إنسانيا يفوق الخيال.





وعبرت عن حزنها الشديد لرحيل محمود ياسين، قائلًة: "إن شاء الله هيكون في مكانة ونجومية أفضل من الدنيا".





يذكر أن سهير رمزى، انهارت بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، حيث فقدت "رمزي" الوعى لدقائق وسط محاولات من الفنانة بوسي شلبي وماجدة زكى وبوسى شلبى لإفاقتها، حتى استطاعت بتمالك نفسها.





وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.



