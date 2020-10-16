مدرب وادى دجلة: أتمني ضم مصطفى محمد من الزمالك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن اللاعب الذي يرغب في ضمه إلى صفوف نادي وادي دجلة في الموسم الجديد.

وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أرغب في ضم مصطفي محمد من الزمالك لاعب نادي الزمالك فهو يحقق ويقدم مستويات جيدة مع الفريق الأبيض".

وتابع: "أعلم جيدًا أن مصطفى محمد لن ياتي إلى وادي دجلة ورغبته في الاحتراف ولكنه لاعب جيد للغاية وأتوقع أنه سيصبح مثل محمد صلاح في أوروبا".

ويذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

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