موعد مباراة ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق ميلان ضيف ثقيل على نظيره الإنتر ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت القادم الموافق 17 أكتوبر فى ديربي ميلانو.

موعد مباراة ميلان والإنتر بالدوري الإيطالي 

تقام مباراة ميلان والإنتر ضمن مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت.

وكان ميلان حقق الفوز على سيبزيا بثلاث أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية بينما تعادل الإنتر مع لاتسيو بهدف لكل منهما.

ويذكر أن ميلان فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما إنتر فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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ميلان الإيطالي ديربي الغضب انتر ميلان

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