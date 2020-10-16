وزير المالية: مليون مواطن على الأقل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكبر مشكلة تواجه مصر حاليًا هي توفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن مليون مواطن على الأقل فقدوا عملهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.





وأشار "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن مصر استطاعت توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين خلال أزمة كورونا.





وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بخير رغم أزمة كورونا العالمية، لافتا إلى أن مصر طرحت سندات خضراء ببورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



