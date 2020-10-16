رئيس "سيمنز": المشروعات الكبرى في مصر إنجاز تاريخي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
جو كايسر
جو كايسر
كـسـاب أحـمـد
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قال جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، أن الرئيس السيسي أبلغه بأنه يريد بناء محطات طاقة كبيرة ومتطورة في مصر خلال لقائي الأول معه مؤكدا أن مصر خلال السنوات الأخيرة من أكثر الدول في إقامة مشروعات الطاقة المتطورة

وأشار "كايسر"، خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مصر هي إنجاز تاريخي وجاهزون لتنفيذ مشروعات أخرى.

وأكد رئيس شركة سيمنز العالمية، أنا نعمل على تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم بمحطات الطاقة موضحا أن مصر لديها مواقع جيدة للغاية لبناء محطات طاقة شمسية ورياح

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يعكس إمكانيات هائلة لبناء مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن العراق لديها فرص جيدة لبناء محطات والربط بين الدولتين يعظم من فوائد إنتاج وتوريد الطاقة

هذا، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تعاون الحكومة المصرية مع شركة سيمنز العالمية في مجال الطاقة المتجددة، قائلًا إن الشركة ليست فقط عالمية في العديد من المجالات، بل أصبحت شريك لشركات مصرية هامة جدًا.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن شركة سيمنز أصبحت شريكًا لمصر في العديد من المجالات، وشركائها المصريين أصبحوا على مستوى عالي للغاية.

وأشار إلى أن شركة سيمنز تعاونت مع مصر تعاون إيجابي في مجال الكهرباء، ونظرت لها النظرة التي تستحقها، موضحًا أن التأثير الإيجابي للشركة تبلور في الثلاث محطات العملاقة على أعلى مستوى في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، بتكلفة قليلة جدًا.

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