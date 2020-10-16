رئيس "سيمنز": طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

وجه جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، الشكر للرئيس السيسي ووزير الكهرباء لإختيار شركة سيمنز لبناء مركز الطاقة بالعاصمة الإدارية، كما وجه الشكر للحكومة على الشراكة مع سيمنز العالمية وتتطلع الى مزيد من التعاون.





وقال رئيس الشركة، خلال لقاء خاصة لبرنامج "مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، إن الرئيس السيسي دائما يطلب ويتطلع إلى الأفضل دائما في كافة المشروعات التي نتعاون بها





وأكد، أن الحكومة المصرية قامت بإنجاز خطوات كبيرة في التنمية الإقتصادية مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير مزيد من الخدمات مع الدول المختلفة منها التحول الرقمي





وتابع: "قدمنا العديد من المبادرات لمواجهة جائحة كورونا وطورنا اختبارا للكشف عن الفيروس خلال 15 دقيقة ونسبة دقته كبيرة.





وأشار، إلى أنهم بدأوا في إنتاج اختبار لكشف كورونا وحصلوا على الإعتماد من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن استخدام الإنترنت أصبح ضرورة بعد جائحة كورونا.





في سياق منفصل، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تعاون الحكومة المصرية مع شركة سيمنز العالمية في مجال الطاقة المتجددة، قائلًا إن الشركة ليست فقط عالمية في العديد من المجالات، بل أصبحت شريك لشركات مصرية هامة جدًا.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن شركة سيمنز أصبحت شريكًا لمصر في العديد من المجالات، وشركائها المصريين أصبحوا على مستوى عالي للغاية.



