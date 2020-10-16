"متحدث الري": الزراعة تستهلك 85% من مواردنا المائية (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن من أهم التحديات التي نواجهها مؤخرا هي التحديات المائية، وهي الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات التي تزيد يوما بعد يوم، نتيجة المتطلبات والزيادة السكانية.





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "كان من أهم محاور التنمية الاستراتيجية القومية للمياه هو ترشيد المياه من خلال التحول لطرق الري الحديثة بدلا من الري بالغمر، خاصة أن الزراعة تستهلك 85% من مواردنا المائية.



