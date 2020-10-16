رابطة الدوري الإنجليزي ترفض دعما ماليا لإنقاذها من تداعيات كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
رابطة الدوري الانجليزي
رابطة الدوري الانجليزي
وكالات
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إنها قام برفض الدعم من دوري الأضواء من أجل إنقاذها اقتصاديا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي تمثل الدرجات الثلاث الأدنى بعد الدوري الممتاز، اليوم الخميس إنها "رفضت عرضاً بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولاراً) من دوري الأضواء لإنقاذها من تداعيات كوفيد-19".

وقدم الدوري الممتاز عرضه الأربعاء، ورصد الأموال إلى الدرجتين الثالثة والرابعة وليس لأندية الدرجة الثانية.
وبعد اجتماع ضم الأندية الأعضاء اليوم، قالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها تريد اتفاقاً يشمل كافة أنديتها.

وأضافت في بيان "الحاجة لاستمرار وحدة الأندية الأعضاء أمر أساسي للمناقشات عبر الدرجات الثلاث، ولذلك يوجد إجماع كبير على أن أي حزمة إنقاذ يجب أن تفي بمتطلبات كافة الأندية الأعضاء وعددها 72 نادياً قبل النظر فيها.

"الرابطة كانت واضحة للغاية في مناقشاتها بشأن المتطلبات المالية اللازمة لمعالجة أزمة عدم وجود دخل للأندية من الحضور الجماهيري في موسم 2019-2020 وكذلك موسم 2020-2021، وبينما تقدر الرابطة تقديم عرض رسمي الآن، إلا أن العرض المشروط بقيمة 50 مليون جنيه أقل إلى حد ما".

وكان العرض المقدم من الدوري الممتاز عبارة عن مزيج من المنح والقروض بدون فوائد، ويهدف لمساعدة الأندية في معاناتها لغياب إيرادات بيع التذاكر في أيام المباريات نظرا لعدم حضور الجماهير بسبب القيود المفروض بسبب كوفيد-19.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها ستواصل المناقشات مع الدوري الممتاز للبحث عن "حل مقبول" والمزيد من الحلول طويلة المدى.

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