الإصابات تقترب من 39 مليون.. كورونا يضرب دول العالم

الولايات المتحدة الأمريكية



الهند



البرازيل



روسيا



سجلت روسيا 13 ألفا، و754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 286حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.



ويتلقى العلاج نحو 284 ألفا، و875 شخصا، من بينهم 282 ألفا، و575 حالة مستقرة، و2300 حالة تخضع للعلاج فى أقسام الرعاية المركزة.



ووصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى روسيا، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و354 ألفا، و163 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 23 ألفا، و491 حالة وفاة.



وتحتل روسيا المركز الرابع من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل.



الصين



وفى الصين، منبع الفيروس، تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.



ويتلقى 244 شخصا العلاج، من بينهم 240 حالة مستقرة، و4 حالات تتلقى العلاج فى أقسام الرعاية المركزة.



وسجلت الصين، منذ بداية الجائحة، 85 ألفا، و622 مصابا، و4634 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 80 ألفا، و748 حالة.



إحصائيات كورونا عالميا



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 38 مليونا، و686 ألف، و505 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليون، و94 ألفا، و381 حالة وفاة.

إصابات تقترب من 39 مليون.. هكذا تبدو أزمة انتشار جائحة كورونا، التى تضرب الكثير من دول العالم، فى موجة ثانية تعد أشد فتكا وأكثر ضراوة من الموجة الأولى، التى خلفت أعدادا هائلة من الضحايا، بين إصابات ووفيات.ففى حين تنتشر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل سريع فى كثير من دول العالم، تشتد الحاجة إلى إنتاج تطوير لقاح فعال لعلاج الفيروس، فيخوض الأطباء والباحثون من مختلف الدول سباقا محموما من أجل إنجاز ذلك، بينما تجرى دول عدة تجارب سريرية على اللقاحات التى تم تطويرها، من أجل اعتمادها بعد التأكد من صلاحيتها وفاعليتها، وطرحها أمام الجمهور.وتأمل الكثير من الدول فى تطوير وإنتاج لقاح بشكل سريع، الأمر الذى من شأنه الحد من انتشار الجائحة، ووالتخفيف من تداعياتها، سواء بوقف نزيف الأرواح، أو التخفيف من الآثار السلبية التى تلحق باقتصاديات دول العالم، فى ظل إجراءات الغلق الجزئى، والإجراءات الاحترازية، التى تتبعها لوقف انتشار الفيروس.ففى الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسجيل 37 ألفا، و656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 504 حالات وفاة.ويخضع نحو 3 ملايين، و11 ألفا، و467، مواطنا فى الولايات المتحدة للعلاج من لفيروس، من بينهم 2 مليون، و669 ألفا، و254 مواطنا حالتهم مستقرة، بينما يعالج 15 ألفا، و213 ألف مصاب فى أقسام الرعاية المركزة.بذلك، ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 8 ملايين، و187 ألفا، و699 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 222 ألفا، و347 حالة وفاة.وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومى، وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث أعداد المصابين التى تم تسجيلها، ومن حيث أعداد الوفيات.سجلت الهند 60 ألفا، و365 حالة إصابة جديدة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 833 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.ويتلقى العلاج فى الهند نحو 813 ألفا، و690 شخصا، من بينهم 804 آلاف، و746 حالة مستقرة، و8944 حالة تتلقى العلاج فى أقسام الرعاية المركزة.بذلك، وصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 7 ملايين، و365 ألفا، و435 حالة إصابة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 112 ألفا، و144 حالة وفاة.وتحتل الهند المركز الثانى عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنها تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بشكل يومى.سجلت البرازيل 6847 ألف حالة إصابة جديدة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 192 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.ويخضع نحو 435 ألفا، و879 شخصا للعلاج، من بينهم 427 ألفا، و561 حالة مستقرة، و8318 حالة تتلقى العلاج فى أقسام الرعاية المركزة.بذلك، ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 5 ملايين، و148 ألفا، و345 حالة إصابة، فى حين ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 151 ألفا، و971 حالة وفاة.وتؤكد الإحصائيات والأرقام التى يتم تسجيلها، أن البرازيل تحل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، والهند، بينما تحتل المركز الثانى عالميا من حيث أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة.