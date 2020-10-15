جدول ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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انتهت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالأمس، حيث شهد هذا الأسبوع نتائج نارية بين المنتخبات. 

وقد توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى والماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الفوز على منتخب هولندا في المباراة النهائية. 

وجاءت ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية كالتالي :- 

1- ايرلينج هالاند 6 أهداف. 
2- ايران زاهافي 5 أهداف. 
3- أولسن 4 أهداف. 
4- هاريس فوكيتش 4 أهداف. 
5- الكسندر سورلارس 3 أهداف. 
6- دييجو جوتا 3 أهداف. 
7- روميلو لوكاكو 3 أهداف. 
8- دانيال سيناني 3 أهداف. 
9- ستيفان جوفيتش 3 أهداف. 
10- فريدريك جينسن 3 أهداف.

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