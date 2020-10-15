الصفقة لم تنتهي لبيراميدز.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لضم وادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن نادي بيراميدز لم يحسم صفقة محمود وادي بشكل نهائي حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية خلال اليومين الماضيين أن بيراميدز حصل على توقيع محمود وادي لينضم إلى صفوفه رسميا، وهو ما نفاه حلبية.

وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن الزمالك قدم عرضًا لضم وادي بمبلغ 12 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين، وجاء رد المصري، بطلب محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد السلام إضافة إلى 15 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن بيراميدز كان قدم عرضا بمبلغ 20 مليون جنيه مقسمة على دفعتين، مقابل ضم محمود وادي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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