الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:27 م
الفجر الرياضي
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يخوض مسئولو الأهلي مفاوضات مستمرة مع نظرائهم في ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي من أجل التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويأمل الأهلي في حسم صفقة سيرينو، خاصة أن الأخير يقدم مستويات كبيرة رفقة بطل جنوب إفريقيا، ويتمتع بعلاقة قوية مع المدير الفني السابق لصن داونز، والحالي للمارد الأحمر، بيتسو موسيماني.
ويقود موسيماني مفاوضات الأهلي مع النجم الأوروجوياني لضمه إلى كتيبة القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.
وكان الأهلي عرض على صن داونز مبلغ 2 مليون دولار من أجل شراء سيرينو، إلا أن تدخل موسيماني في الأمر سيقلل من قيمتها وستصل إلى مليون و200 ألف دولار فقط.
وتنتظر جماهير الأهلي مباراة فريقها القوية يوم السبت القادم أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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