تعرف على كشف حساب سيراميكا كليوباترا حتى الصعود للدوري الممتاز









أشرق اسم جديد في سماء الكرة المصرية بعدما نجح في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة وضمن التواجد بين الكبار في الموسم الجديد 2020-2021، خاصة مع النتائج المميزة التي حققها هذا الموسم ونجاحه في التفوق على فرق كبيرة في الدرجة الثانية وتخطيه كل الصعاب واصلا إلى هدفه بفضل جهد لاعبيه وجهازهم الفني ومن خلفهم مجلس إدارة قدم لهم كل الدعم.





مشوار سيراميكا كليوباترا هذا الموسم في الدرجة الثانية بعد في أكتوبر 2019، وكان مليئا بالنتائج المميزة التي حققها ليضمن لنفسه الصعود للدوري الممتاز ويكمل مسلسل الفرق الصاعدة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد صعود البنك الأهلي وغزل المحلة.





سيراميكا كليوباترا أجبر الجميع منذ تسجيله رسميا في سجلات الأندية باتحاد الكرة المصري على احترامه خاصة وأن هدف النادي كان واضحا وهو التواجد مع فرق الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن وهو ما حدث بالفعل.





وخاض فريق سيراميكا كليوباترا 22 مباراة مباراة هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات فيما تلقى الخسارة في مباراة وحيدة وكانت على يد بتروجت.





نجح لاعبي سيراميكا في هز شباك الخصم في 29 هدف، بينما استقبلت شباكهم 13 هدف.





وفي هذا التقرير نستعرض مشوار فريق سيراميكا كليوباترا في دوري الدرجة الثانية للموسم 2019-2020 حتى المباراة الأخيرة وصعوده للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه :-





الأسبوع الأول: سيراميكا كليوباترا 2 الداخلية 0

الأسبوع الثاني: النصر 1 سيراميكا كليوباترا 3

الأسبوع الثالث: بتروجت 0 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع الرابع: سيراميكا كليوباترا 2 الزرقا 0

الأسبوع الخامس: القناة 1 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع السادس: سيراميكا كليوباترا 2 الترسانة 1

الأسبوع السابع: كوكاكولا 1 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع الثامن: سيراميكا كليوباترا 0 منتخب السويس 0

الأسبوع التاسع: النجوم 1 سيراميكا كليوباترا 2

الأسبوع العاشر: سيراميكا كليوباترا 1 المريخ 0

الأسبوع الحادي عشر: جمهورية شبين 0 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع الثاني عشر: الداخلية 0 سيراميكا كليوباترا 0

الأسبوع الثالث عشر: سيراميكا كليوباترا 1 النصر 1

الأسبوع الرابع عشر: سيراميكا كليوباترا 1 بتروجت 2

الأسبوع الخامس عشر: الزرقا 1 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع السادس عشر: سيراميكا كليوباترا 1 القناة 1

الأسبوع السابع عشر: الترسانة 1 سيراميكا كليوباترا 1

الأسبوع الثامن عشر: سيراميكا كليوباترا 1 كوكاكولا 0

الأسبوع التاسع عشر: منتخب السويس 0 سيراميكا كليوباترا 0

الأسبوع العشرين: سيراميكا كليوباترا 2 النجوم 1

الأسبوع الحادي والعشرين: المريخ 1 سيراميكا كليوباترا 5

الأسبوع الثاني والعشرين: سيراميكا كليوباترا 0 جمهورية شبين 0



