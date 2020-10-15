الرجاء يتمسك بمشاركة أحداد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تمسك مسؤولي الرجاء المغربى بمشاركة لاعبه حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك، أمام الأبيض فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ويتضمن عقد إعارة أحداد بندا يمنع مشاركته أمام الزمالك، وأنه حال مشاركته يكون النادى المغربى مطالب بسداد 200 ألف دولار.

من جانبه ذكر موقع "le360" سبور المغربى أن إدارة الرجاء ترفض طلب نظيرتها فى الزمالك، بشأن عدم مشاركة حميد أحداد في مباراة دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموقع أن إدارة الرجاء المغربية، تؤمن رغبتها، بأن عقد أحداد سينتهى مع نهاية الموسم الكروى للفريق حسب التعديلات الأخيرة التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى ظل توقف النشاط 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، مساء الأحد المُقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الزمالك الرجاء أحداد أبي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

أزمة بين الزمالك والرجاء المغربي بسبب حميد أحداد

الزمالك يضع شرطًا لمشاركة أحداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال أفريقيا

الرجاء المغربي يتمسك بضم أحداد نهائيًا من الزمالك

الزمالك يجرد الرجاء من نجمه الأول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي