الرجاء يتمسك بمشاركة أحداد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا





كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تمسك مسؤولي الرجاء المغربى بمشاركة لاعبه حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك، أمام الأبيض فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا





ويتضمن عقد إعارة أحداد بندا يمنع مشاركته أمام الزمالك، وأنه حال مشاركته يكون النادى المغربى مطالب بسداد 200 ألف دولار.





من جانبه ذكر موقع "le360" سبور المغربى أن إدارة الرجاء ترفض طلب نظيرتها فى الزمالك، بشأن عدم مشاركة حميد أحداد في مباراة دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأوضح الموقع أن إدارة الرجاء المغربية، تؤمن رغبتها، بأن عقد أحداد سينتهى مع نهاية الموسم الكروى للفريق حسب التعديلات الأخيرة التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى ظل توقف النشاط 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، مساء الأحد المُقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.



