تعرف على مدة غياب أليسون عن ليفربول





كشفت تقارير صحفية إنجليزيةـ عن مدة غياب حارس الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الأساسي، أليسون بيكر، عن المباريات الرسمية.





مدة غياب بيكر عن مباريات ليفربول





أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، عقب نهاية مباراة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، صعوبة لحاق أليسون بمباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم 17 أكتوبر الجاري.





وأوضحت الشبكة الشهيرة أن البرازيلي من الممكن أن يمتد غيابه لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع بسبب إصابة في الكتف





وتابعت الشبكة أن مدة غياب بيكر عن مباريات ليفربول، ستمتد حتى نهاية التجمع الدولي في نوفمبر المقبل، وربما يعود على مباراة ليستر سيتي يوم 21 من الشهر المقبل.





وأتمت الشبكة أن، مدة غياب بيكر عن مباريات ليفربول، لن تتعدي 6 أسابيع وبالتالي سيلحق بلقاء، إيفرتون، المقرر إقامته مساء 17 أكتوبر الجاري.



