في هذا الموعد.. محمد إمام يدخل استوديو تصوير مسلسل "الملك"





حيث تدور أحداث مسلسل "الملك" في إطار رومانسي حول رحلة كفاح وصعود البطل، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2021.





يذكر أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان" الذي تم عرضه في الرمضاني قبل الماضي، وهو من اخراج شيرين عادل، وأليف محمد صلاح العزب.





ويشارك في بطولة مسلسل "هوجان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد إمام، كريم محود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسما ابو اليزيد، ميرنا نور الدين.



يبدأ الفنان محمد إمام، تصوير مسلسله الجديد "الملك" الشهر المقبل، حيث يعقد جلسات مع المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل لاختيار باقي فريق العمل واختيار اسم آخر للمسلسل بسبب تشابه الاسم مع مسلسل الفنان عمرو يوسف الجديد.