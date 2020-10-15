في هذا الموعد.. محمد إمام يدخل استوديو تصوير مسلسل "الملك"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
يبدأ الفنان محمد إمام، تصوير مسلسله الجديد "الملك" الشهر المقبل، حيث يعقد جلسات مع المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل لاختيار باقي فريق العمل واختيار اسم آخر للمسلسل بسبب تشابه الاسم مع مسلسل الفنان عمرو يوسف الجديد.


حيث تدور أحداث مسلسل "الملك" في إطار رومانسي حول رحلة كفاح وصعود البطل، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2021.


يذكر أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان" الذي تم عرضه في الرمضاني قبل الماضي، وهو من اخراج شيرين عادل، وأليف محمد صلاح العزب.


ويشارك في بطولة مسلسل "هوجان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد إمام، كريم محود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسما ابو اليزيد، ميرنا نور الدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هوجان محمد امام الملك الفنان محمد امام

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 8 ساعات

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن الشخصية التي يجسدها أوس أوس في "هوجان" مع محمد إمام

محمد إمام يطرح تتر "هوجان" غناء رضا البحراوي (فيديو)

مسلسل هوجان الحلقة 9 رمضان 2019

محمد إمام بعد 10 حلقات من "هوجان" يشوق جمهوره بهذه الرسالة

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من هوجان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي