ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

يواجه جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، وذلك قبل لقاء الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الذي سيجمع الفريقين مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية العريقة.





وأكد طبيب نادي الرجاء، أن هناك ثلاث لاعبين سوف يغيبوا عن مواجهة الزمالك، منهم عمر بوطيب الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وعبد الرحيم الشاكير.





ويمتلك بوطيب والشاكير خبرات كبيرة في مركز الظهير الأيمن، وسيكون جمال السلامي المدير الفني في مأزق من أجل تعويض غياب الثنائي.





ومن المقرر أن يدفع السلامي باللاعب الشاب عبد الإله مدكور، الذي شارك في بعض المباريات الأخيرة في الدوري المغربي، ومحمد مكعازي الذي يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه لاعب خط وسط.





كما سيغيب عبد الجليل جبيرة الظهير الأيسر للفريق عن مواجهة الزمالك، وسيعوضه باتريس نجاه.



