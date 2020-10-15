روسيا: لا نتفق مع تركيا بشأن "ناغورنو قرة باغ"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:12 م
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي لا يتفق مع موقف أنقرة بشأن إمكانية الحل العسكري للنزاع في ناغورنو قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

  

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية :"فيما يخص ناغورنو قرة باغ.. ودور تركيا في ناغورنو قرة باغ، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي عبّرت عنه تركيا، والذي عبّر عنه في الواقع رئيس أذربيجان عدة مرات، ليس هنا ما نخفيه".

 

 

 

وأوضح أنه "لا يمكننا مشاركة التصريحات التي تفيد بوجود حل عسكري للصراع".

 

 

وشدد على أنه يتعين على "الأطراف المتصارعة تنظيم اجتماعات فورية للاتفاق على نظام لمراقبة وقف إطلاق النار".

 

 

وبدأت جولة التصعيد الحالية بين أذربيجان وأرمينيا بشأن ناغورنو قرة باغ في 27 سبتمبر(أيلول).

 

 

وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وأجرت معها مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في يوليو(تموز) الماضي بعد توترات مشابهة بين أذربيجان وأرمينيا على صلة بمنطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها بين البلدين.

 

 

يذكر أن المنطقة معترف بها دولياً ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون.

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