بعد ساعات قليلة.. طرح أغنية "مبطلناش" لـ تامر حسني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن النجم تامر حسني، عن موعد طرح أغنية من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ومن المقرر طرح أغنية "مبطلناش"، اليوم، حيث كتب قائلا: "حبايب قلبي الغاليين استنوا ان شاء الله اليوم
أغنية مبطلناش إحساس من البوم خليك فولاذي".


أغنية "مبطلناش" كلمات محمد القاياتي الحان محمد حمزه توزيع أمين نبيل ميكساچ هاني محروس ماستر چلال حمداوي إدارة إنتاج هاني صليب إنتاج فني TH production هاني زهران".

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