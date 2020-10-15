أبشع جريمة ممكن الواحد يتخيلها.. تعليق غادة عبد الرازق عن واقعة ضحية المعادي

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علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على واقعة التحرش والسحل والقتل الذي تعرضت له فتاة المعادي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





حيث قامت "عبد الرازق" بنشر صورة البنت وعلقت على الصورة قائلة:"حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يصبر اهلك علي ابشع جريمة ممكن الواحد يتخيلها".





في سياق متصل، كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد أن فضحتهما كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.





فيما كشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى تعرضت لواقعة اعتداء من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهما حاولا جذب حقيبة يدها مما تسبب فى سقوطها على الأرض وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.





واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات، وتم تفريغها وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.

