قرار جديد من الزمالك استعدادا لقمة الرجاء المغربي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:05 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
Advertisements
أبلغ إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالمغرب الزملاء الإعلاميين و المصورين أن مران الفريق المقرر له الخامسة مساء اليوم بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب نادي الوداد المغربي سيكون مغلقا بدون حضور إعلامي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي انضم إلى المعسكر صباح اليوم.

وكانت بعثة الزماللك غادرت القاهرة يوم الثلاثاء الماضي ، لتصل إلى المغرب ويبدأ الجهاز الفني التخطيط لقمة الرجاء البيضاوي المغربي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري أبطال افريقيا الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعة

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي