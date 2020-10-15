قرار جديد من الزمالك استعدادا لقمة الرجاء المغربي

أبلغ إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالمغرب الزملاء الإعلاميين و المصورين أن مران الفريق المقرر له الخامسة مساء اليوم بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب نادي الوداد المغربي سيكون مغلقا بدون حضور إعلامي.





ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي انضم إلى المعسكر صباح اليوم.





وكانت بعثة الزماللك غادرت القاهرة يوم الثلاثاء الماضي ، لتصل إلى المغرب ويبدأ الجهاز الفني التخطيط لقمة الرجاء البيضاوي المغربي.











