برشلونة يخطط لضم ألابا وبوجبا

قال تقرير صحفي، إن نادي برشلونة الإسباني يفكر في التعاقد مع الثنائي، بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ودافيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ في صيف عم 2021.





وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينوي ضم اللاعبين في الصيف القلدم في صفقة انتقال حر.





وينتهي عقد ألابا وبوجبا في نهاية الموسم المقبل، ولم يتم الإتفاق على تجديد عقديهما حتى الآن.





ألابا رفض آخر العروض المقدمة من بايرن ميونيخ، بالحصول على 11 مليون يورو سوياً كراتب عن الموسم الواحد، وتؤكد التقارير إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.





بينما لم يقم بوجبا بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى الآن، مع العلم بأن عقده يحتوى على شرط التجديد لموسم إضافي.





ورغم اقترابه من ريال مدريد، إلا أن اللاعب قد يفكر في الانتقال إلى برشلونة، إذا تلقى راتباً مغرياً.



