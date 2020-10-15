الصحة الإماراتية تُجري 114,147 فحصا للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية عن إجراءها 114 ألفا و147 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الإكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم و عزلهم.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111,437 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 452 حالة.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات و الإلتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 103,325 حالة.