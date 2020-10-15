الصحة الإماراتية تُجري 114,147 فحصا للكشف عن كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:51 م
الصحة الاماراتية
الصحة الاماراتية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية عن إجراءها 114 ألفا و147 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الإكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم و عزلهم.

 

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111,437 حالة.

 

فيما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 452 حالة.

 

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات و الإلتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم.

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 103,325 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد الصحة الاماراتية الامارات

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات.. الصحة تجري 220 ألف فحص للكشف عن المصابين بكورونا

الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا

الإمارات تجري 35 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي كورونا

الإمارات تجري 44 ألف فحص كورونا وشفاء 765 حالة

الإمارات تجري أكثر من 51 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات كورونا

الإمارات تجري أكثر من 58 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي