تفاصيل دقيقة قادت الأجهزة الأمنية في ضبط قتلة فتاة المعادي.. اعرفها

مقاطع الفيديو

تحقيقات في الواقعة





وانتقلت لمعاينة مسرح الحادث بصحبةِ ضُبَّاط الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها.



ضبط المتهمين

وتم القبض على المتهمين الاثنين في الواقعة، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، في حين اعترف المتهمان خلال استجواب المباحث لهما بارتكاب الجريمة بغرض السرقة.



وأفاد مصدر أمني بأن المتهمين أقارب وعاطلان عن العمل، كان أحدهما يتولى قيادة السيارة، فيما حاول الآخر سرقة حقيبة المجنى عليها، مما أسفر عن وفاتها سحلا بعدما ظلت متعلقة بالحقيبة التي كانت تحملها على ظهرها.



حبس المتهمين

وقررت نيابة المعادي، حبس المتهمين بقتل مريم "فتاة المعادي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم القتل المقترن بالسرقة بالإكراه.



وقررت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات استدعاء صديقة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وشيع ظهر اليوم، الخميس، جنازة فتاة المعادى من مسجد السيدة نفيسة، ثم يتم دفنها بمقابر الأسرة في بلبيس.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادي قد تعرضت لواقعة تحرش من قبل 3 شباب كانوا يستقلون سيارة أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادى، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها؛ مما تسبب فى سقوطها على الأرض، وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.



واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات وتم تفريغهم وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.



تجردت معاني الإنسانية من الجناة، الذين طاردوا فتاة أثناء عودتها من عملها، في محاولة سرقة حقيبتها، مما أسفر عن وفاتها سحلا بعدما ظلت متعلقة بالحقيبة التي كانت تحملها على ظهرها.تمكنت النيابة العامة من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".وباشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي.