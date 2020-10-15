شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انهارت الفنانة سهير رمزى، بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، حيث فقدت "رمزي" الوعى لدقائق وسط محاولات من الفنانة بوسي شلبي وماجدة زكى وبوسى شلبى لإفاقتها، حتى استطاعت بتمالك نفسها.


في سياق متصل، بدأت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، فى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وكان برفقته عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم مصطفي فكري، حمدي الوزير، سهير رمزى، سوزان نجم الدين، ماجدة زكى، رجاء حسين، أشرف زكى.


وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين منذ ساعات فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.
شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين
شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

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