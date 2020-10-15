"بنسرق الشنط من الضحايا ونهرب".. اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادي

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فتحت نيابة المعادي اليوم تحقيقات موسعة في واقعة قتل وسحل فتاة بمنطقة المعادي.



وأدلى المتهمون أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بالجريمة حيث اقروا أنهم أقارب وكونوا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين باستخدام سيارة " ميكروباص" وأضافوا أنهم اعتادوا علي سرقة الحقائب ثم الهروب بالسيارة.



وقالوا إن يوم الواقعة شاهدوا المجنى عليها تسير في الشارع بمنطقة المعادي وبحوزتها الحقيبة فاقتربا منها لخطف الحقيبة فأمسكت بها ثم اصطدمت بالسيارة وسقطت أرضا وسحبت لمسافة مع السيارة، ثم حصلوا على متعلقاتها من أدوات المكياج وأوراقها الشخصية ومبلغ مالي، وأضافوا أن هدفهم كان السرقة وليس القتل.



واضاف المتهم الاول أنه احتفظ بالشنطة في مسكنه.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.