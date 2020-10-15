الكاف يحسم موقفه من خوض مباراة الأهلي والوداد بحضور جماهيري

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موقفه من الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكشفت تقارير صحفية، أن الكاف يرفض إقامة المباراة بحضور جماهيري في ظل إصابات كورونا المتزايدة في المغرب.

 

وأشارت التقارير، إلى أن هناك حظر تجوال في المغرب، يصعب من إمكانية الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والوداد.

 

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس إلى المغرب برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، استعدادًا لمواجهة الوداد.

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