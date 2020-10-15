حمادة أنور: السادسة يا زمالك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:46 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب على صعوبة مباراة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أنور على أن الجميع يحترم فريق الرجاء مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك تظهر شخصيتهم في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة. 

وقال أنور: "الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المعسكر والتركيز في التدريبات.. ثقتنا كبيرة في الفريق  وننتظر أن يحققوا البطولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا".

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