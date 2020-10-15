إلهام شاهين في وداع محمود ياسين:"مصر والعالم العربي كله حزين"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة إلهام شاهين على الحضور لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة الفنان الراحل محمود ياسين، قبل تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالفيوم.

وأعربت إلهام شاهين عن حزنها الشديد لرحيل الفنان محمود ياسين في تصريحات صحفية لها، قائلة:" مصر والعالم العربي كله حزين على فراقه وبقولهم ربنا يصبركم، وربنا يرحمه" .



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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