بيانيتش يهز استقرار برشلونة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:15 م
بيانيتش
بيانيتش
الفجر الرياضي
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يعود نادي برشلونة الإسباني إلى تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة خيتافي يوم السبت المقبل، وهو ما سيجبر الفريق على خوض تدريباته كامل العدد مرتين فقط.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن جميع لاعبي برشلونة الدوليين متاحين أمام رونالد كومان، باستثناء ميراليم بيانيتش الذي تعرض للإصابة خلال مباراة البوسنة أمام بولندا.

 

ولم يتضح موقف بيانيتش بشأن إمكانية التواجد في تدريبات الخميس من عدمه.

 

وسيتواجد في تدريبات برشلونة، كل من، أنطوان جريزمان، كليمينت لينجليت، فرينكي دي يونج، فرانشيسكو ترينكاو، مارتن برايثوايت، بعد أن لعبوا يوم الأربعاء بدون مشاكل، لذا اعتبارًا من ظهر اليوم سيكونوا قادرين على الانضمام إلى المجموعة.

 

كما سينضم ليونيل ميسي إلى تدريبات البرسا اليوم، على الرغم من وصوله ظهر أمس، إلا أنه لم يستطع التدرب بسبب أن جلسة المران كانت صباحًا.

 

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