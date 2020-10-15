محافظ بورسعيد: إقامة أكبر محطة وقود فى شارع نهضة بورسعيد

صدق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض لا تقل مساحتها عن ٦ آلاف متر بشارع البترول بالضواحى لإنشاء محطة وقود ومنطقة خدمية وترفيهية، وذلك فى إطار الطفرة التنموية والخدمية التى تشهدها المنطقة بحى الضواحى.



