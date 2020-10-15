محافظ بورسعيد: إقامة أكبر محطة وقود فى شارع نهضة بورسعيد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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صدق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض لا تقل مساحتها عن ٦ آلاف متر بشارع البترول بالضواحى لإنشاء محطة وقود ومنطقة خدمية وترفيهية، وذلك فى إطار الطفرة التنموية والخدمية التى تشهدها المنطقة بحى الضواحى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إنشاء الميناء البرى الجديد بالمنطقة يتطلب وجود محطة وقود جديدة على أعلى مستوى، مؤكدا أننا نسعى لتوفير كافة الخدمات لإحداث التكامل التنموى فى منطقة شارع البترول بالضواحى باعتبارها ستصبح واجهة بورسعيد من جهة الجنوب، مؤكدا أن المحطة الجديدة تماثل محطة تموين السيارات بحى المناخ والتى تم افتتاحها بحضور وزير البترول، وتعمل على أعلى مستوى فى مجال تموين السيارات بالغاز.

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