في حفل تخريج الشرطة.. السيسي يوجه رسالة إلى أبناء الشهداء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى خريجي كلية الشرطة من أبناء الشهداء، موجها رسالة إلى أبناء الشرطة من خريجي الكلية، قائلا: "هما مش موجودين معاكم دلوقتي.. لكن أنا بقولكم أن كل مصري موجود هنا أو بيسمعنا اعتبروهم الأب أو الأخ لكم". 

وأشار "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، "يؤلمنا رحيل الشهداء، ولكن عزائنا أنهم استشهدوا عشان 100 مليون مصري يعيشوا.. ده ثمن كبير أوي".

وتابع مخاطبا أبناء الشهداء من الخريين، "ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك"، موجها التحية لكل أولياء الأمور الحاضرين حفل التخرج، لافتا إلى أنهم أعدوا أبنائهم رجال حتى يدافعوا عن المصريين، متمنيا التوفيق لكل الخريجين، وأن يحفظهم الله من كل شر وسوء.

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