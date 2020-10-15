الطالع الفلكى الخَمِيس 15/10/2020..حَقِيقَة أكِيدَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 5 بَابَه قبطى ، 15 تِشْرين أوَّل رُومى ، 28 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-زمان كان ألبَكْ زَىّ الحديد ، دِلْوَأتِى بَئِيتْ حريص وخايف ، بأه عندك اللى تخاف عليه.(نور الشريف من فيلم أصدقاء الشيطان-1988)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لإخفاء الكنوز أو تقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمروالمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى التاسعة و31 دقيقة مساء غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ،لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، الولادة للقمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.





بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أوحرق البخور ما يُساعد على التحررمن التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوء النجوم يعنى أن الليلة مُلائمة للقيام بأعمال كأن نرغب فى تخزين الأموال فى البنوك أو نقل مُمتلكات من منزل لآخر دون لفت الأنظار الحاسدة ، تطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين ، تنظيف المنزل من الكراكيب أوالخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر ، الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة ، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء ، غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة ، عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات و التجمّعات والمكوث داخل المنزل، عند نهاية الشهرالقمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ،كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت ، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات،المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*(الشمس فى الميزان تربيع بلوتُو فى الجدى -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس تربيع بلوتُو نصف محبّة أونصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و 15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

مخاوف وقلق وتوتّر/بلوتُو بسبب ماقد نعتقد أنه ملكنا/الشمس وعلى وشك خسارته ، هذا (قد) يعنى خطيبة مُستاءة أو زوجة تطلب الطلاق ، تهديد من المدير بفصلك عن وظيفتك ، نية الوالد لحرمان إبن من نصيب مالى ، وقتها تلقائياً نقوم بالتحرك المُضاد للدفاع عمّا نعتقد أنه ملكنا/ذواتنا/الشمس بكل تشبّث ، لكن نصيحة هذا التربيع أن تسير مع التيّار دون عناد ، فالتعامل بمرونة مع الخطيبة أو الزوجة يعنى إعطاؤها الحريّة لتختار فإن واصلت علاقتها فهى لك للأبد وإلا فلا ،وللوالد فإن منع فهى أمواله وله حريّته ولم تُكتب لك من رزقك ، وفى الوظيفة فمن يصلون للمناصب الإدارية العليا عادةً لايصلون لها بسبب المُنافسة وتشتيت تركيزهم على معارك جانبيّة لكن عن طريق التركيز على تنمية مهاراتهم العلمية والمهنيّة ، هذا لايعنى أن تتغافل عن تأمين نفسك من غدر لئيم لكن مع تركيزك على لقمة عيْشِكْ وتنمية مهاراتك.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا التربيع يتسبب فى تفكير فلسفى للحياة يجعلنا أكثر إتزاناً وحكمة فى تعاملنا مع المُمتلكات والأحباء (كل لحظة سعادة بتعشيها معايا أومع نَفْسِكْ جوّاها خط رمادى عمله الخوف والتفكير فِنْهَاية العمر/محمود ياسين من فيلم أين عقلى) هكذا لخّصت عبارة محمود ياسين هذا التربيع فمعرفتنا بالحقيقة الأكيدة أننا سنترك كل مُمتلكاتنا/الشمس يوماً ما يجعلنا أكثر تعقلاً واتزاناً/بلوتو فى التعامل مع المادة والعاطفة ،بذلك تنخفض وتيرة التكالب الشديد بين الناس على ما سيتركونه مُرغمين يوماً مَا.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجمُوعة من ألحان المُوسيقار عُمر خُورشيد....

1-El Rosasa - Music remix

2-موسيقى فيلم اذكريني

3-Baeedan An El Ard 1976 بعيدا عن الارض عمر خورشيد

4-بعيدا عن الأرض ♪ عمر خورشيد

5-omar khorshid - 1981 - عمر خورشيد - موسيقى فيلم دموع فى ليله الزفاف

6-Alhob Alazi Kan 1973 الحب الذى كان عمر خورشيد Omar Khorshid

7-وكان الحب 1974 عمر خورشيد Wakan Alhob Omar Khorshid

8-و سقطت في بحر العسل 1977 omar khorshid عمر خورشيد

9-تتر فيلم مكالمه بعد منتصف الليل - ميرفت امين

10-أيـــن عقلى 1973 Omar Khorshid عمر خورشيد 1973

11-Leilat 7ob Akhera 1972 ليلة حب اخيره عمر خورشيد

12-omar khorshid-theme of bunch of crooks-1972









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إحذر تجاوز التقاليد أو التراخى الأخلاقى وإلا عانيْت عواقب وخيمة ، ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.





برج الثور: لاتوجد طرق مختصرة فى العمل الجادّ، إحرص على أن تسلك الطريق المتعبة لكنها الآمنة ، إمشى عِدِلْ يحتار عدوّك فيك.





برج الجوزاء: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، مُعادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: إنكماشك فى قوقعتك فى المساء وحيداً قد يجعلك فريسة للكآبة فاحرص على أداء فروضك الدينيّة أثناء هذه الخلوة.





برج الأسد: أنت مُستعد للإستمتاع بنعمة الطعام وتذوق المأكولات دون شطط بتناول الملح أو السكر، لا تنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: ترتيب الأولويّات وتنظيم العمل يوفر الكثير بمشيئة الله تَعَالى، المثل يقول غُرزة فى التوقيت الصحيح توفر تسعة غُرز فى التوقيت الخاطئ.





برج العقرب: وقت لطيف بمعيّة الأسرة أو الأصدقاء أو وحيداً بمفردك أمام فيلم كوميدى، تذكر أن الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: أحد الخبثاء يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لاتورّط نفسك فيما لاتعرفه ولاتُجالس المشبوهين.





برج الجدى: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الدّلو: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مُفيدلإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



