الإمارات تواصل العمل على دعم الجهود العالمية لمواجهة كورونا

تواصل دولة الإمارات العمل على دعم الجهود العالمية برمتها في مواجهة الجائحة الوبائية " كوفيد19"، من خلال تنوع المبادرات الهادفة إلى التعامل مع التحدي الأكبر والأصعب عالمياً منذ قرابة قرن كامل، سواء عبر الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقوم بتقديمه لعشرات الدول وخاصة للعاملين في خطوط الدفاع الأولى.

وتقدم دولة الإمارات، تجربة متميزة في التعامل مع فيروس "كورنا المستجد"، عبر خطط ومبادرات وعزيمة منذ ظهور الوباء وشملت الاستراتيجية الوطنية الكثير من القطاعات بحيث هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على زخم العملية الاقتصادية واستئناف الحياة الطبيعية من جهة والحفاظ على صحة المجتمع من جهة ثانية.

وتعمل دولة الإمارات، للتوصل إلى لقاح فعال للوباء إنجازاً تعكس من خلاله الدولة قدراتها وما تحفل به من كوادر وطاقات ومجتمع متعاون يؤمن بأهداف الوطن ومساعيه الخيرة وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الإقدام على التطوع للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة باللقاح، كما يأتي تجاوز الدولة لحاجز الـ10 ملايين اختبار لتكون الأولى عالمياً بالفحوصات ذات الصلة قياساً على عدد السكان، وهذا ما يعكس الجهود العملاقة المبذولة لمحاصرة "كوفيد19" والتعامل معه كما يجب.

وشددت دولة الإمارات، على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ومحاسبة المخالفين حالة تعكس حجم المتابعة والجهود المبذولة، وكانت الإنسانية الحقيقية التي عبرت عنها القيادة الرشيدة في الكثير من المناسبات أن كل من يقيم على أرض الإمارات الطاهرة هو أمانة ويُعامل مثل جميع أبناء الإمارات انطلاقاً من الأصالة والقيم التي يتميز به مجتمع الدولة وخصاله النبيلة التي تظهر في كل وقت.



