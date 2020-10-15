الإمارات تواصل العمل على دعم الجهود العالمية لمواجهة كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تواصل دولة الإمارات العمل على دعم الجهود العالمية برمتها في مواجهة الجائحة الوبائية " كوفيد19"، من خلال تنوع المبادرات الهادفة إلى التعامل مع التحدي الأكبر والأصعب عالمياً منذ قرابة قرن كامل، سواء عبر الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقوم بتقديمه لعشرات الدول وخاصة للعاملين في خطوط الدفاع الأولى.

 

وتقدم دولة الإمارات، تجربة متميزة في التعامل مع فيروس "كورنا المستجد"، عبر خطط ومبادرات وعزيمة منذ ظهور الوباء وشملت الاستراتيجية الوطنية الكثير من القطاعات بحيث هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على زخم العملية الاقتصادية واستئناف الحياة الطبيعية من جهة والحفاظ على صحة المجتمع من جهة ثانية.

 

 وتعمل دولة الإمارات، للتوصل إلى لقاح فعال للوباء إنجازاً تعكس من خلاله الدولة قدراتها وما تحفل به من كوادر وطاقات ومجتمع متعاون يؤمن بأهداف الوطن ومساعيه الخيرة وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الإقدام على التطوع للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة باللقاح، كما يأتي تجاوز الدولة لحاجز الـ10 ملايين اختبار لتكون الأولى عالمياً بالفحوصات ذات الصلة قياساً على عدد السكان، وهذا ما يعكس الجهود العملاقة المبذولة لمحاصرة "كوفيد19" والتعامل معه كما يجب.

 

وشددت دولة الإمارات، على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ومحاسبة المخالفين حالة تعكس حجم المتابعة والجهود المبذولة، وكانت الإنسانية الحقيقية التي عبرت عنها القيادة الرشيدة في الكثير من المناسبات أن كل من يقيم على أرض الإمارات الطاهرة هو أمانة ويُعامل مثل جميع أبناء الإمارات انطلاقاً من الأصالة والقيم التي يتميز به مجتمع الدولة وخصاله النبيلة التي تظهر في كل وقت.


أخبار تهمك

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ ساعة

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي