النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سحل فتاة بالمعادي (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تسلمت نيابة المعادي الجزئية، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سحل وقتل فتاة بمنطقة المعادي.

وتبين أن سيارة ميكروباص كان يستقلها شخصان وحاول سائقها انتزاع حقيبة المجني عليها بقوة، ثم مرور السيارة بسرعة فائقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم

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وفا فتاة المعادي

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