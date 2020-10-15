النيابة تأمر بضبط المتهم بقتل شقيقته بطلق ناري بطوخ

تباشر نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، التحقيق في مقتل ربة منزل على يد شقيقها بطلق ناري، بسبب خلافات عائلية، بقرية دندنا التابعة لمركز طوخ.





وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وطالبت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث واستدعت الشهود لسماع أقوالهم، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير مفصل لحين إصدار تصريح الدفن.





وكان قد تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا يفيد بقيام استورجى سيارات بإطلاق النيران على شقيقته من سلاح نارى " طبنجة" أسفر عن مصرعها فى الحال، وفر هاربا.





جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور العقيد تامر مرسى مأمور مركز طوخ، وبالفحص تبين قتل "السيد.ح.ع" 33 عامًا، استورجى سيارات، شقيقته " غادة.ح.ع" 29 عامًا، ربة منزل، بسلاح ناري "طبنجة"، ومقيمين بشقة سكنية بعقار ملك "ر.ع"، حيث أطلق المتهم النيران فأصابت المجني عليها بطلقة فى الرأس وأخرى في الصدر، مما أسفر عن مصرعها فى الحال.



