"رجال الشرطة".. أبناء الأكاديمية يكتبون بأجسادهم على حائط العرض

كتب مجموعة من طلاب كلية الشرطة بأجسادهم "رجال الشرطة" على حائط العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



