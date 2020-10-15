"رجال الشرطة".. أبناء الأكاديمية يكتبون بأجسادهم على حائط العرض

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كتب مجموعة من طلاب كلية الشرطة بأجسادهم "رجال الشرطة" على حائط العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

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