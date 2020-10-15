3 مباريات تحسم مستقبل يواكيم لوف مع ألمانيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:41 م
لوف
لوف
وكالات
Advertisements

أصبح يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، في وضع حرج بعد النتائح السلبية وآخرها التعادل في ملعبه مع سويسرا 3-3 في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وسلطت صحيفة "بيلد" الضوء على الوضع الراهن للمدرب الألماني، الذي بدأ الكثيرون في الاتفاق على انتقاده مؤخرًا، وهو ما لم يعتد عليه طوال فترة توليه منصبه منذ 14 عامًا.

 

وأشارت إلى بدء نفاد رصيد لوف في ظل الانتقادات المحيطة به من رموز كرة القدم الألمانية، أمثال لوثار ماتيوس وباستيان شفاينشتايجر، حيث قام كلاهما بتفنيد أخطاء المدرب الخططية في المباريات الأخيرة.

 

وأكدت الصحيفة أن التعادل مع تركيا وديًا (3-3) والتعثر في دوري الأمم لا يهم المشجعين على أي حال، لأن الحكم النهائي سيكون من خلال 3 مباريات سيخوضها الألمان في بطولة يورو 2021، ضد فرنسا، البرتغال والفائز من المجر أو أيسلندا في الملحق المؤهل للبطولة والتي ستقام في ميونخ أيام 15، 19 و23 يونيو 2021 ضمن مرحلة المجموعات، وهي المواجهات التي ستحدد مصيره بشكل نهائي مع المانشافت من الاستمرار أو الإقالة.

 

وسيتحتم على المدرب الألماني من خلال تلك المواجهات الـ3، إعادة بث الأمل في نفوس المشجعين من أجل الظفر باللقب مجددًا، وإلا سيكون مهددًا بخسارة منصبه بعد سنوات طوال على رأس الإدارة الفنية لبطل العالم في 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يواكيم لوف لوف فرنسا دوري الامم الاوروبية المانيا البرتغال

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 26 دقيقة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ نصف ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بعد خروج ألمانيا المُذل.. ماذا قدم يواكيم لوف مع الماكينات الألمانية ؟

بعد وداع المونديال.. كشف حساب يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا

عاجل.. يواكيم لوف يفكر في الرحيل عن منتخب ألمانيا

بيرهوف ونوير يعلقان على استمرار لوف في قيادة ألمانيا

ميرتيساكر يحذر يواكيم لوف من الإقالة

لوف يعلن تشكيلة ألمانيا لمواجهة روسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي